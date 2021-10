Slightly Mad Studios: il CEO Ian Bell lascia la compagnia

Slightly Mad Studios perde il suo capo e fondatore storico, Ian Bell, il quale ha deciso di lasciare il ruolo di guida della compagnia in seguito alla nuova situazione in cui si trova ora il team, dopo l'acquisizione in blocco di Codemasters da parte di EA.

"Con il futuro dello studio ora assicurato, è il momento giusto per lasciare il posto. È stato un grande viaggio e un privilegio condividere i nostri sogni con voi", ha affermato Ian Bell in un messaggio affidato a Twitter, con il quale di fatto comunica l'abbandono del suo ruolo di CEO della compagnia.



Sebbene non lo riferisca in maniera chiara, è abbastanza ovvio che il fondatore del team si riferisca all'acquisizione da parte di Electronic Arts come motivo principale di questa scelta, ora che la compagnia si trova in una condizione decisamente diversa e più tranquilla rispetto a prima.

Slightly Mad Studios era infatti stata acquisita da Codemasters in precedenza, dunque l'acquisizione di quest'ultima a sua volta da parte di Electronic Arts significa che il publisher americano ora di fatto controlla anche Slightly Mad, cosa che determina un'organizzazione chiaramente diversa del management. Ian Bell è stato fondatore del team, come ricorda nel messaggio, quando Slightly Mad Studios era "un folle sogno da parte di un gruppo di ambiziosi fan dei racing in un monolocale negli anni 90".

A questo punto restiamo in attesa di conoscere i nuovi progetti del team, considerando che attualmente Codemasters sta lavorando al suo gioco più ambizioso di sempre sotto l'etichetta EA.