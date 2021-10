Oxenfree 2, i personaggi del nuovo capitolo presentati in un video diario

Oxenfree 2: Lost Signals torna protagonista di un nuovo video diario incentrato sui personaggi del cast di questo secondo capitolo, che si presenta decisamente diverso dal primo su questo fronte, sebbene ci siano vari collegamenti con il capostipite.

Sono gli sviluppatori e i doppiatori stessi a presentare i propri personaggi in questo "Tape 2", secondo video diario di Night School Studio dedicato a Oxenfree 2: Lost Signals, che risulta particolarmente interessante anche per conoscere già diversi elementi della storia e dell'ambientazione di questo secondo capitolo.

Si inizia con Jacob Summers, che è un po' il protagonista della storia: si tratta di un tuttofare che vive con il suo cane che gli fa anche da miglior amico. È nato a Camena, luogo in cui si svolge la storia, e non si è mai allontanato da lì, andando a scuola con alcuni dei protagonisti del primo capitolo.

La sua storia ha dei legami con quella del primo Oxenfree, in particolare con Maggie Adler, le cui strane vicende affascinano Jacob e lo spingono a indagare sugli strani avvenimenti della zona. L'altro personaggio che conosciamo è Riley Poverly, una ragazza alquanto temprata da una vita non facile, amica di Jacob ma più tosta come carattere, anche lei incastrata negli eventi narrati nel gioco.

Entrambi si ritrovano a dover fronteggiare problemi personali propri e la grande minaccia sovrannaturale rappresentata dal misterioso portale che si è aperto nella zona, oltre al gruppo dei Parentage, che agiscono in maniera occulta per controllare gli eventi. Nel frattempo, ricordiamo che Netflix ha acquisito lo studio di Oxenfree, Night School.