Gran Turismo 7: la beta sembra sia comparsa su PS Store, ma è solo per sviluppatori

Gran Turismo 7 potrebbe avere una beta caricata sul PlayStation Store con lo strano nome in codice "Chess", almeno in base a quanto riferito dall'account Twitter PlayStation Game Size, ma in ogni caso sarebbe una beta dedicata solo agli sviluppatori, dunque non accessibile al pubblico, a quanto pare.

La cosa ovviamente è tutta da verificare, ma bisogna dire che la fonte in questione, PlayStation Game Size, si è dimostrata sempre piuttosto affidabile, andando a scavare direttamente nel database di PlayStation Store per ricavare le informazioni, che riguardano variazioni sul catalogo, dimensione dei giochi e, in certi casi, novità in arrivo.



In questo caso, quello che non risulta molto chiaro, è come siano riusciti a stabilire che "Chess" sia in realtà una beta di Gran Turismo 7, visto che il titolo è sicuramente talmente vago da essere sospetto, ma non vengono chiarite le prove a sostegno. Idealmente, dovrebbero aver fatto del datamining sui file interni per capire che si tratti proprio di una beta di Gran Turismo 7, ma restiamo in attesa di sviluppi.

In ogni caso, sembra sia inutile sperare in un rilascio a sorpresa di una versione giocabile dell'atteso racing game di Polyphony Digital per PS5 e PS4 per tutti gli utenti: in base a un successivo chiarimento da parte della medesima fonte, pare sia emerso che questa versione di prova sia dedicata solo agli sviluppatori, dunque distribuita internamente per gli addetti ai lavori e pochi altri.

Nel frattempo, abbiamo visto in questi giorni un video dietro le quinte dedicato a piloti e Dualsense e uno sulla presenza di oltre 400 auto, mentre attendiamo la data di uscita fissata per il 4 marzo 2022.