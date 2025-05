Il sito del 25° anniversario di Final Fantasy 9 continua a essere aggiornato

Square Enix continua ad aggiornare il sito ufficiale per il 25º anniversario di Final Fantasy 9 , aggiungendo nuovi contenuti. In particolare, sono state aggiunte le schede profilo di alcuni dei personaggi principali : Zidane, Vivi, Garnet e Adelbert, arricchite da delle nuove illustrazioni create da Toshiyuki Itahana, il character designer originale.

Notizie sul fronte remastered?

Chiaramente i fan li conoscono bene, ma la speranza è che prima o poi venga annunciata un'edizione rimasterizzata del gioco, se non proprio un remake completo (magari non diviso in tre parti).

Vari personaggi di Final Fantasy IX

Sul sito si può acquistare anche molto merchandise, come le repliche in scala 1:1 del ciondolo di Garnet e del cappello di Vivi. Chiaramente, il punto forte del sito rimane la parte informativa. Oltre alle illustrazioni, di ogni personaggio viene detto il nome completo, viene riportata una citazione memorabile e viene fornito un breve riassunto della sua storia.

Square Enix di suo ha già annunciato varie collaborazioni e prodotti per celebrare il 25º anniversario di Final Fantasy IX, tra cui un libro illustrato che fa da prequel alla storia, un vinile musicale, dei peluche e delle borse. Di qualcosa di più videoludico, non c'è purtroppo nemmeno l'ombra. Comunque sia c'è ancora tempo, visto che l'anniversario vero e proprio cadrà il 7 luglio. Nel frattempo è possibile giocare l'originale, ancora validissimo, su Android, iOS, PC (Windows), PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One.