La Razer Base per la ricarica del DualSense di PS5 è in sconto in più colori su Amazon

La base di colore Blu è in promozione a tempo , con un numero limitato di unità disponibili: al momento della scrittura, però, la promozione è appena iniziata e sono ancora tutte disponibili. In caso vi interessi, però, consigliamo di non attendere troppo.

La Razer Base per la ricarica del DualSense di PS5 è ora in promozione tramite Amazon Italia. Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 52% rispetto al prezzo consigliato, per tre colori. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite i box che vedete qui sotto, oppure tramite questi link:

Come funzionano le basi di ricarica per il DualSense

Il vantaggio della base di ricarica è che vi permette di tenere il controller DualSense in carica anche mentre non state giocando. In questo modo a ogni sessione avrete sempre il DualSense di PS5 pronto e non dovrete mai collegarlo con il cavo mentre giocate. Inoltre, è un ottimo modo per riporre il controller all'interno della vostra postazione da gioco, con una elegante base che ha la stessa sfumatura del vostro controller.

La base di ricarica di Razer permette una carica completa del controller in 3 ore e ha un sistema di protezione dai sovraccarichi per prevenire surriscaldamenti e cortocircuiti. Inoltre, è strutturate in modo tale che potete continuare a usare il controller anche con una sola mano mentre è collegato alla base. La base va connessa con un cavo USB alla console, al PC o a qualsiasi alimentatore compatibile (l'alimentatore non è incluso nella confezione.