Square Enix suggerisce il remake di Final Fantasy IX, che viene confermato da un negozio digitale

Square Enix ha pubblicato su X un teaser che sembra puntare direttamente a un qualche annuncio relativo a Final Fantasy IX . Si parla di un remake , ma per adesso non c'è ancora niente di ufficiale (magari è una remaster di lusso). Ma cosa ha scritto Square Enix da aver mandato in visibilio i giocatori?

Remake o remaster?

In realtà il teaser è ben magro, ma decisamente indicativo. L'editore giapponese ha pubblicato su X un'immagine che riporta una semplice scritta, tratta però dal finale del nono capitolo della serie Final Fantasy: "I miei ricordi saranno parte del cielo..."

L'immagine è accompagnata dal commento: "Se lo sai, lo sai 😭". Come vedete non viene detto niente di esplicito, ma il collegamento con un progetto legato a Final Fantasy IX è stato immediato da parte di tutti.

Ma non finisce qui, come si suol dire, perché l'esistenza del remake è stata in qualche modo confermata dal negozio Instant-gaming che ha pubblicato sotto al post di Square Enix il link alla pagina della versione PC di Final Fantasy IX Remake, di cui viene anche svelato l'anno di lancio: 2025.

Chiaramente, in questo caso non si tratta di una conferma ufficiale, ma poco ci manca, visto il contesto in cui è stata data. Comunque sia aspettiamo che sia Square Enix a fare il passo definitivo e dirci quando ci potremo giocare.