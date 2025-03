La saga di Final Fantasy ha superato un notevole traguardo di vendite

I dati di Final Fantasy

Square Enix ha infatti svelato che la serie di Final Fantasy ha venduto oltre 200 milioni di unità a livello mondiale. L'annuncio è avvenuto tramite i social media, insieme al fatto che Final Fantasy Pixel Remaster ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo.

Sebbene negli ultimi anni la saga abbia ricevuto varie critiche e il recente Final Fantasy 16 pare aver venduto meno di quanto si potrebbe sperare, Final Fantasy è una serie di successo al pari di Assassin's Creed e The Sims, in termini di copie vendute. Ha venduto ad oggi più di grandi nomi come Sonic e The Legend of Zelda. Certo, opere come Mario, Tetis, Call of Duty, Pokémon e GTA vendono molto di più.

Il capitolo più venduto di Final Fantasy continua a essere FF 14 con le sue 24 milioni di copie. Tra i capitoli single player recenti quelli che ha ottenuto più successo è Final Fantasy 15 (10,3 milioni), che però non raggiunge il risultato di Final Fantasy 12 (11,3 milioni). L'apprezzato Fantasy 7 Remake ha invece piazzato "solo" 8,7 milioni.