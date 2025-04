"La cosa bella è che sarà possibile mappare le proprie preferenze di controllo per singolo gioco e per singolo profilo . Quindi, trovata la configurazione perfetta, la prossima volta che andrete ad avviare quel gioco troverete il profilo salvato e sarà esattamente l'esperienza che desiderate."

"Personalmente, una delle prime cose che rimappo è la pressione sugli stick: non mi è mai piaciuta", ha detto Bihldorff nel corso di un'intervista. "Magari è perché sono un giocatore molto stressato e tendo a premere troppo : quel tipo di persona che improvvisamente si ritrova accucciata perché ha schiacciato lo stick sinistro. Quindi sì, probabilmente userò quei tasti per rimappare."

In maniera simile a quanto visto su Steam Deck, la nuova console Nintendo permetterà di rimappare i pulsanti , approfittando anche della presenza dei due tasti extra GL e GR, e di creare appunto profili personalizzati che si attivano automaticamente a seconda del gioco in esecuzione.

Nintendo Switch 2 consentirà di creare profili per i controller in base al gioco , così da offrire agli utenti un'esperienza che si adatti perfettamente alle loro esigenze: lo ha rivelato Nate Bihldorff, Senior Vice President of Product Development & Publishing di Nintendo of America.

Un'opzione davvero utile

Già esaurito presso molti rivenditori UK, poco dopo l'apertura delle prenotazioni, Nintendo Switch 2 offrirà insomma un maggior numero di opzioni sul fronte della personalizzazione, e la funzionalità relativa ai profili per i controlli a quanto pare non sarà soggetta a limitazioni.

Quando infatti gli è stato chiesto se la personalizzazione funzioni anche con gli altri controller per Nintendo Switch, come quelli che riprendono il design dei gamepad di SNES, Nintendo 64 e GameCube, Bihldorff ha detto di non essere a conoscenza di limitazioni al riguardo.

"Non sono a conoscenza di alcuna limitazione. Penso che, in generale, a livello di sistema, potrete sempre rimappare una funzione di controllo. Abbiamo così tanti controller diversi che la funzionalità potrebbe variare leggermente ma, stando a quello che so, potrete fare tutto ciò che volete."