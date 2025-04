Il prezzo di Nintendo Switch 2 non dipende dai dazi, Switch 1 non verrà scontato

Il presidente di Nintendo of America, Doug Bowser, ha spiegato che il prezzo di Nintendo Switch 2 non dipende dai dazi annunciati da Donald Trump, e che l'originale Nintendo Switch non verrà scontato, bensì continuerà a essere venduto alla stessa cifra.

Nel corso di un'intervista con il Washington Post, Bowser ha descritto le politiche di Nintendo per quanto concerne i prezzi, che a quanto pare non hanno nulla a che fare con le nuove tariffe e dipendono da fattori differenti, adottando ad esempio un approccio variabile per quanto riguarda i giochi.

"Ora mi chiedo addirittura cosa significhi oggi il ciclo di vita di una console," ha detto il presidente di Nintendo of America nell'affrontare l'argomento Nintendo Switch 2. "Continueremo a considerare Nintendo Switch parte della famiglia, offrendo ai consumatori vari punti d'ingresso per entrare nell'universo videoludico."

L'idea è insomma quella di lasciare intatto l'attuale catalogo hardware, mantenendo i prezzi visti finora per Nintendo Switch, Nintendo Switch modello OLED e Nintendo Switch Lite, per poi aggiungere all'elenco il nuovo modello con il suo costo superiore.

"Quello che posso dire è che continueremo a osservare i comportamenti dei consumatori, come interagiscono con la piattaforma e a che livello vi accedono, per cercare di capire davvero cosa ci riserva il futuro," ha spiegato Bowser.

"Ecco un altro punto importante: abbiamo una base installata di oltre 150 milioni di Nintendo Switch. Probabilmente ne parleremo meglio l'8 maggio, durante la prossima conference call con gli investitori. Vogliamo mantenere coinvolti quei giocatori: non tutti saranno pronti a passare subito a Switch 2."