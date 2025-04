Nintendo Switch 2 non avrà un sistema di Trofei o Obiettivi a differenza di PS5 e Xbox Series X|S

La conferma arriva da Bill Trinen, vice presidente of player and product experince, in un'intervista concessa alla testa Polygon, che ha chiuso la questione con un lapidario "no", che non lascia spazio a interpretazioni.

Nonostante le richieste di molti, Nintendo Switch 2 non avrà un sistema di obiettivi sbloccabili , come ad esempio i Trofei di PlayStation o gli Achievement su Xbox e Steam.

Niente da fare per i cacciatori di trofei

L'assenza di una funzionalità dedicata non significa che gli sviluppatori non possano una lista di sfide e obiettivi da completare all'interno dei loro giochi, ma chiaramente non è paragonabile a un sistema integrato nella console stessa e in grado di tracciare le nostre imprese in ogni singolo titolo.

Una piccola speranza di vedere una funzione simile anche con Nintendo Switch 2 era nata dopo l'annuncio delle "Nintendo Switch 2 Edition" di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, che tra le novità includeranno proprio un sistema di obiettivi sbloccabili legati tramite l'app mobile di Nintendo, ma a quanto pare si tratta di un'eccezione e non la regola.

Sempre Trinen, ma in un'intervista con IGN, ha difeso il prezzo di 90 euro di Mario Kart World e ha spiegato Nintendo deciderà caso per caso il prezzo dei giochi per Switch 2, al momento al centro di accese discussioni e polemiche in rete.