GTA: The Trilogy, Rockstar si scusa per i problemi tecnici, update in arrivo

A poco più di una settimana dal lancio e dopo le aspre critiche e lamentele della community, Rockstar Games ha pubblicato un comunicato sul suo sito ufficiale in cui si scusa per i problemi tecnici di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition e afferma che ha intenzioni di risolverli con una serie di update, con il primo in arrivo nei prossimi giorni.

"Le versioni aggiornate di questi classici non raggiungono i nostri standard qualitativi o gli standard che si aspettano i nostri fan", recita il post di Rockstar Games sul suo sito ufficiale. "Abbiamo dei piani per risolvere i problemi tecnici e migliorare ogni titolo in futuro. Con ognuno degli update pianificati, i giochi raggiungeranno il livello qualitativo che meritano."

Come accennato in apertura, il primo Update sarà disponibile entro i prossimi giorni per tutte le versioni di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition. Rockstar Games non ha aggiunto ulteriori dettagli in merito, ma non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno novità.

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, uno scatto con protagonista Tommy Vercetti

Rockstar Games inoltre afferma di comprendere i fan che chiedono di poter giocare alle versioni originali di GTA 3, Vice City e San Andreas. Per questo motivo la trilogia originale a breve tornerà disponibile per PC su Rockstar Store come bundle. Chiunque abbia acquistato la Definitive Edition per PC potrà scaricare gratuitamente il bundle.

Una nota infelice, per concludere: Rockstar Games afferma che i membri del team di sviluppo di Grove Street Games sono stati molestati e insultati sui social network. Per questo motivo chiede alla community di mantenere dei toni civili e rispettosi in attesa che vengano risolti i problemi.

Come potrete leggere nella nostra recensione di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, al netto di alcuni miglioramenti al comparto tecnico le remastered di GTA 3, Vice City e San Andreas allo stato attuale presentano numerosi bug, glitch, ma anche problemi tecnici più gravi come performance instabili e problemi di freeze.