Battlefield 2042 disponibile da oggi

Battlefield 2042 è disponibile da oggi per PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X e S. Stiamo parlando della versione finale, arrivata dopo una settimana circa di accesso anticipato di cui hanno goduto coloro che hanno acquistato l'edizione più costosa del gioco.

Battlefield 2042 segna il ritorno della serie ad ambientazioni moderne, con battaglie fino a 128 giocatori (solo next-gen e PC) su mappe gigantesche. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Battlefield 2042.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale di Battlefield 2042:

Battlefield 2042 pone i giocatori in un futuro prossimo, un'esperienza di Guerra Totale e unica dove le risorse sono limitate e le potenze mondiali degli Stati Uniti e della Russia sono in conflitto, mentre i rifugiati delle nazioni crollate, noti come i Dispatriati ("Dis-Pat") lottano per la sopravvivenza. Il gioco presenta la firma Levolution del franchise, così come tempeste dinamiche e pericoli ambientali, che creano un ulteriore livello di azione che altera il campo di battaglia e il combattimento tattico.

La narrazione di Battlefield 2042 sarà raccontata in un modo nuovo per il franchise, offrendo ai giocatori un mondo coinvolgente visto attraverso gli occhi degli Specialisti - un nuovissimo tipo di soldato giocabile per il franchise Battlefield - mentre sopravvivono alla più grande crisi di rifugiati nella storia dell'umanità e combattono per un posto a tavola in questo nuovo mondo. I giocatori possono ora mettersi nei panni di uno dei 10 specialisti rafforzati dalla battaglia, che sono tutti dotati di un proprio tratto speciale e di una specialità unica, così come di un equipaggiamento completamente personalizzabile. Come Specialisti, i giocatori avranno accesso a un arsenale all'avanguardia di armi, equipaggiamenti e veicoli da utilizzare in battaglia, fornendo loro una ricchezza di opzioni per trovare la combinazione strategica perfetta che si adatti a loro e alle loro squadre. Gioca con stile e raggiungi la vittoria sul campo di battaglia. Questo stile di costruzione del mondo in Battlefield 2042 è accattivante per i giocatori che danno la priorità alla narrazione, così come per quelli che vogliono preoccuparsi quanto basta per ottenere un ulteriore godimento dell'esperienza multiplayer.

"Battlefield 2042 introduce un approccio innovativo e moderno agli sparatutto in prima persona, permettendo ai giocatori di perdersi nell'universo espansivo del gioco", ha dichiarato Oskar Gabrielson, direttore generale di DICE. "I nostri team di tutto il mondo hanno creato un'esperienza senza precedenti per i giocatori. Con nuove modalità come Battlefield Portal e Hazard Zone, così come il ritorno dei preferiti senza tempo all'interno di All-Out Warfare, e una trama coinvolgente raccontata attraverso gli occhi dei nostri Specialisti temprati dalla battaglia, Battlefield 2042 è stato costruito da zero pensando ai giocatori."

Battlefield 2042 viene lanciato con tre distinte e avvincenti esperienze multiplayer su misura per ogni stile di gioco. Queste includono:

· All-Out Warfare - Con le mappe più grandi nella storia del franchise, il ritorno delle modalità preferite dai fan, Conquista e Sfondamento, porta l'intensità di All-Out Warfare in battaglie su larga scala con un massimo di 128 giocatori*, condizioni meteorologiche dinamiche, pericoli ambientali ed eventi mondiali spettacolari, tra cui caotici tornado che attraversano la mappa e tempeste di sabbia che oscurano il cielo.

· Battlefield Portal - Sviluppato da Ripple Effect Studios, Battlefield Portal è un'esperienza rivoluzionaria, guidata dalla comunità, che permette ai giocatori di controllare le regole della guerra e di condividere le loro creazioni con altri giocatori. È dotato di una robusta suite di creazioni che includono le impostazioni, modalità personalizzate e un editor logico per permettere ai giocatori di creare, condividere e scoprire l'esperienza Battlefield nella loro immaginazione più selvaggia, piena di un'offerta familiare di armi, veicoli, attrezzature e altro ancora. Consentendo ai giocatori di impostare unicamente giochi accattivanti, lo strumento Battlefield Builder incoraggia la creatività e la sperimentazione, il tutto mentre autorizza i giocatori a modificare e impostare le proprie regole da Battlefield 2042 - insieme alle mappe iconiche e alle attrezzature da Battlefield 1942, Battlefield Bad Company 2 e Battlefield 3.

· Hazard Zone - Una nuovissima modalità a quattro giocatori, basata sull'estrazione, dove i giocatori costruiscono squadre uniche basate sulle qualità individuali di ogni specialista e sui loro stili di gioco con l'obiettivo di recuperare le unità dati sparse sul campo di battaglia. I giocatori devono raggiungere questo obiettivo mentre combattono contro le squadre avversarie con lo stesso obiettivo, così come le sfide ambientali come un inflessibile Tornado che può colpire in qualsiasi momento o forze di occupazione mortali che prosciugano le risorse e allertano i nemici vicini. Hazard Zone è un'esperienza di sopravvivenza tesa e giocabile su tutte e sette le mappe di Battlefield 2042 All-Out Warfare.