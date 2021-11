Halo Infinite è entrato in fase gold, come annunciato dagli sviluppatori di 343 Industries durante un live stream dedicato alla comunità, in cui hanno mostrato la campagna del gioco. Cosa significa? Facile: il gioco è pronto per andare in stampa. Di fatto è anche la conferma che non ci saranno ulteriori ritardi nel lancio.

Quindi l'8 dicembre 2021 è certo che potremo giocare tutti alla campagna single player di Halo Infinite, dopo che la modalità multiplayer è stata lanciata a sorpresa il 15 novembre, in occasione del ventesimo anniversario del brand Xbox.

Se volete più informazioni, leggete il nostro recente provato di Halo Infinite, dedicato proprio alla campagna, in cui Francesco Serino ha scritto:

La campagna di Halo Infinite si sta rivelando rivoluzionaria al punto giusto, oltre a essere migliorata graficamente in modo piuttosto consistente. Non sappiamo ancora se la struttura open world riuscirà a reggere fino alla fine la visione degli sviluppatori, ma l'inizio lascia ben sperare. Per chi non lo sapesse, la campagna di Halo Infinite arriverà l'8 dicembre e sarà scaricabile al prezzo di 59,99 Euro all'interno dello stesso client utilizzato per il multiplayer e già disponibile su console Xbox e PC. Naturalmente sarà disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati Game Pass.