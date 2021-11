PS5: Mark Cerny spiega in video com'è stata costruita

Wired ha pubblicato un video in cui Mark Cerny, il Lead System Architect di PS5, ha illustrato il processo che ha portato alla costruzione della console, raccontando delle prime riunioni in cui è stata concepita, fino a come sono stati scelti i vari componenti che la compongono.

Cerny si è prima presentato, ricordando che è un veterano dell'industria con più di 40 anni di esperienza alle spalle (in effetti andate a rigiocare a Marble Madness che è ancora un gran gioco), quindi è passato a spiegare il suo lavoro come System Architect.

Parlando dei brainstorming ha spiegato come vengano messe sul piatto le caratteristiche delle vecchie console, quelle che si vogliono nella nuova, quindi tutti i desideri della comunità degli sviluppatori. Ad esempio ha raccontato di come sia stato Tim Sweeny di Epic Games a esercitare una particolare pressione per introdurre gli SSD, perché secondo lui gli hard disk stavano frenando lo sviluppo dell'industria. Pensate che li voleva anche su PS4.

Cerny è quindi tornato a spiegare i vantaggi degli SSD rispetto agli hard disk, tra maggiore velocità di caricamento e più ampia libertà per i designer. Naturalmente ha anche parlato di tutti gli altri aspetti della console, in particolare CPU e GPU, per arrivare al DualSense. Si tratta sicuramente di un video molto interessante, che vi invitiamo a guardare a prescindere da ogni possibile considerazione esterna, perché Cerny illustra davvero bene i vari aspetti di PS5.