Pac-Man Museum+, annunciata l'edizione aggiornata della raccolta dei Pac-Man

Bandai Namco ha annunciato Pac-Man Museum+, versione riveduta e corretta di quel Pac-Man Museum risalente alla generazione Xbox 360 e PS3. La nuova raccolta di giochi con protagonista la più famosa palla gialla del mondo (detto in simpatia) è stata annunciata per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch, ma sarà giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X e S.

Pac-Man Museum+ uscirà a inizio 2022 e offrirà quattordici titoli, inclusi alcuni molto recenti:

Pac-Man

Super Pac-Man

Pac & Pal

Pac-Land

Pac-Mania

Pac-Attack

Pac-in-Time

Pac-Man Arrangement Arcade Ver.

Pac-Man Arrangement CS Ver.

Pac-Man Championship Edition

Pac Motos

Pac 'n Roll Remix

Pac-Man Battle Royale

Pac-Man 256

Vediamo il trailer di presentazione di Pac-Man Museum+:

Vediamo ora qualche immagine:

Da notare la presenza di una ricostruzione di una piccola sala giochi tridimensionale per accedere ai vari giochi. Stando al comunicato ufficiale, i giocatori potranno personalizzarla spostando i cabinati, le decorazioni e i vari oggetti. Inoltre ci sarà un sistema di progressione che premierà i giocatori con delle monete utilizzabili per sbloccare delle missioni extra.