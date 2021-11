Pokémon GO: il Community Day di dicembre è un best of con tutti i protagonisti del 2021

Niantic ha annunciato i dettagli del Community Day di dicembre 2021 di Pokémon GO, che sarà fondamentalmente un omaggio a tutti i Pokémon protagonisti degli eventi di quest'anno. Come al solito ci saranno tanti Pokémon da catturare e bonus. L'evento si svolgerà il 18 e 19 dicembre.

Il Community Day di dicembre si svolgerà tra le 11:00 e le 17:00 di sabato 18 e domenica 19 dicembre. Durante l'evento tutti gli aromi e i moduli esca dureranno tre ore, mentre le Uova richiederanno la metà della distanza per schiudersi. I giocatori otterranno anche il doppio dei PE e polvere di stelle per la cattura. Inoltre dalle 13:00 di venerdì 17 dicembre fino al termine dell'evento il costo della polvere degli scambi è ridotto del 25% e potrete fare uno scambio speciale in più al giorno.

Sabato 18 dicembre appariranno più frequentemente allo stato selvatico Machop, Roselia, Swablu, Gible, Snivy e Feltchling, mentre domenica 19 novembre Eevee, Duskull, Shinx, Tepix e Oshawott. Dalle Uova invece si schiuderanno Charmander, Weedle, Abra, Gastly, Rhyhorn, Magikarp, Porygon, Elekid, Magby, Seedot, Piplup e Budew.

Pokémon GO, il Community Day di dicembre 2021

Non solo, ottenendo le evoluzioni finali dei Pokémon sopracitati questi potranno imparare una mossa esclusiva altrimenti impossibile da ottenere. Per tutti i dettagli sulle mosse, i Pokémon dei raid e le ricerche a tempo vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di Niantic.

Rimanendo in tema, domani si svolgerà il Community Day di novembre 2021 di Pokémon GO, con protagonista Shinx. Mentre a partire da lunedì 22 novembre avrà inizio l'evento di collaborazione con il cantautore britannico Ed Sheeran.