Elden Ring beta: PS5 vs Xbox Series X|S nel video di Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato una nuova video analisi in cui confronta le versioni PS5 e Xbox Series X e S di Elden Ring, con un attenzione particolare anche alle differenze tra le modalità Quality e Performance. C'è anche una sorpresa interessante relativa a PS5.

Stando alle loro analisi nella modalità performance, PS5 e Xbox Series X presentano una risoluzione dinamica che va da 1512p a 1800p, con un leggero vantaggio quasi impercettibile per PS5 in determinate situazioni. Su Xbox Series S la risoluzione invece oscilla tra i 1792x1008 e i 2560x1440. Tuttavia è da notare l'assenza del motion blur nella modalità Performance per Series X|S.

Purtroppo nessuna delle tre versioni riesce a mantenere costanti i 60 fps. Sia PS5 che Xbox Series X fluttuano tra i 45 e i 60fps a seconda delle situazioni, con la console di Microsoft che tuttavia presenta mediamente performance più instabili. Il framerate su Series S, invece, fluttua tra i 40 e i 60fps.

La Quality mode invece raggiunge i 2160p sia su Xbox Series X che su PS5 e 1440p su Series, ma con un framerate che purtroppo oscilla tra i 30 e i 45 fps, tanto che Digital Foundry avrebbe preferito che venisse bloccato direttamente a 30fps per renderlo più consistente.

Nessuna versione next-gen di Elden Ring riesce dunque a raggiungere i 60fps costanti, ma per i giocatori PS5 c'è un'alternativa interessante. Avviando la versione PS4 dell'app via retrocompatibilità, il gioco riesce infatti a mantenere stabili i 60fps, ma al prezzo di una risoluzione e una resa grafica peggiore.

In ogni caso, Digital Foundry ci tiene a sottolineare (e anche noi) che trattandosi di una beta la qualità del gioco finale potrebbe essere superiore.

Elden Ring sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC dal 25 febbraio. Rimanendo in tema, Bandai Namco prevede che il gioco riuscirà a vendere 4 milioni di copie entro un mese dal lancio.