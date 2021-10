Pokémon GO: Shinx è il protagonista del Community Day di novembre, data e orari

Shinx sarà il protagonista del Community Day di novembre 2021 di Pokémon GO. L'evento dedicato al Pokémon Baleno si svolgerà dalle 11:00 alle 17:00 italiane di domenica 21 novembre 2021.

Durante il Community Day di novembre 2021 Shinx apparirà più spesso allo stato selvatico e con un pizzico di fortuna potreste persino imbattervi un esemplare cromatico. Inoltre facendo evolvere Luxio, l'evoluzione di Shinx, durante l'evento o entro due ore la fine dello stesso, otterrete un Luxray che conosce la mossa Psicozanna. Questo attacco caricato, abbassa la difesa degli avversari e infligge danni superefficaci a Pokémon di tipo Lotta e Veleno.

Al prezzo di 1$ sarà possibile accedere alla storia di ricerca speciale del Community Day "Baleno Falivva e Occhiluce" dedicata proprio a Shinx. Per quanto riguarda i bonus, durante l'evento la distanza per la schiusa delle Uova e ridotta a 1/4, gli aromi e i moduli esca dureranno tre ore, mentre scattando una foto riceverete una "sorpresa".

Quello di novembre sarà l'ultimo Community Day di Pokémon GO del 2021, mentre a dicembre ci sarà un grande evento annuale. Per questo motivo durante l'evento di Shinx ci saranno due ulteriori bonus aggiuntivi, ovvero il triplo delle caramelle da trasferimento e il quadruplo delle probabilità di ottenere quelle L. Sarà disponibile anche lo speciale pacco Community Day, acquistabile solo una volta per 1.280 Pokémonete, contenente 50 Ultra Ball, quattro aromi, quattro Pezzi Stella e un MT attacco caricato fuoriclasse. Infine nel negozio troverete ben 30 Ultra Ball gratuite, assicuratevi di ritirarle durante l'evento.

Nel frattempo siete ancora in tempo per prendere parte all'evento di Halloween di Pokémon GO con bonus invitanti.