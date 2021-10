Pokémon GO, annunciato l'evento di Halloween con data e dettagli

Pokémon GO avrà il suo evento dedicato ad Halloween, ovviamente, con data di lancio e dettagli annunciati in maniera ufficiale da parte di Niantic e The Pokémon Company per questa iniziativa che sembra piuttosto strutturata.

Il periodo in questione va dal 15 al 31 ottobre 2021, suddiviso in due fasi: la prima parte, "Compagni inquietanti", andrà dal 15 al 22 ottobre, mentre la seconda parte, intitolata "Compagni macabri", andrà dal 22 al 31 ottobre.

Durante questo periodo assistiamo al proseguimento della stagione dei Pokémon Birba incentrata su Hoopa, il Pokémon misterioso. Completando la storia di ricerca speciale, potremo avere accesso a un evento speciale alla fine della stagione che "potrebbe avere qualcosa a che fare con Hoopa", a quanto pare.

Durante ogni parte dell'evento Birba di Halloween in Pokémon GO, se ne sbloccherà una nuova della ricerca speciale stagionale. Oltre ai nuovi Pokémon apparsi per la prima volta in Pokémon GO, ne appariranno altri selvatici di tipo Psico, Spettro e Buio. Inoltre, la Coppa Halloween sarà disponibile nella Lega Lotte GO per la nona stagione dell'iniziativa.

Come Ricerca Speciale, sarà disponibile la storia "Cosa si nasconde dietro la maschera?" In questa, i Pokémon di tipo Spettro appariranno più spesso del solito e il Professor Willow ci affida il compito di conoscerli meglio. In particolare, Yamask ha iniziato ad apparire in natura, spinto dalla curiosità verso i Pokémon di tipo Spettro in maschera.

Cosa possiamo imparare su questi Pokémon e, nel frattempo, anche su noi stessi? Le attività da svolgere durante la ricerca a tempo saranno incentrate sulla partecipazione alla Coppa Halloween nella Lega Lotte GO.

Come bonus dell'evento possiamo aspettarci caramelle per i trasferimenti, da cattura e e da schiusa raddoppiate e caramelle L camminando con il compagno. Sarà possibile incontrare più Pokémon in maschera come Pikachu, Piplup e Drifblim in versione Birba di Halloween e nuovi oggetti avatar, adesivi e offerte di vario tipo.

Ogni sera dell'evento, verrà riprodotto un remix dell'iconica musica di Lavandonia, che potete ascoltare anche nel video YouTube riportato qui sopra, uno degli elementi storicamente più inquietanti legati alla serie Pokémon, dunque non poteva mancare all'interno dell'evento di Halloween.

Nella seconda parte dell'evento, "Compagni macabri", i Pokémon di tipo Spettro appariranno più spesso ovunque man mano che ci avviciniamo ad Halloween. Pumpkaboo e Phantump, straordinariamente spettrali, faranno il loro esordio in Pokémon GO insieme alle loro evoluzioni: Gourgeist e Trevenant. Giunge voce che potrete anche incontrare Pumpkaboo di varie dimensioni, proprio come nella regione di Kalos. Anche Gourgeist, evoluzione di Pumpkaboo, sarà di varie dimensioni! Durante questo periodo, gli Allenatori più intrepidi riusciranno a completare una sfida di collezione che li spronerà a cercare questi Pokémon di tipo Spettro.

Potete trovare tutte le informazioni relative all'evento a questo indirizzo. Questa settimana, abbiamo visto gli eventi delle Zone Safari al via, con i vari dettagli, inoltre Pokémon GO è entrato ufficialmente nel competitivo Pokémon.