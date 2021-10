Logitech G League of Legends: pre-ordini aperti per la nuova linea da gaming in edizione limitata

Logitech ha presentato le nuove periferiche Logitech G League of Legends che, disponibili in pre-ordine, combinano la qualità di periferiche pensate per il gaming competitivo con il design Hextech dell'universo creato da Riot Games. Da questa unione sono nate le edizioni da collezione, in edizione limitata, delle cuffie gaming Logitech G PRO X, del mouse gaming Logitech G PRO Wireless, della tastiera meccanica Logitech G PRO e del tappetino Logitech G 840 XL.

"In League of Legends, Hextech è la tecnologia impregnata di magia che alimenta le regioni di Piltover e Zaun. Alla sua base, Hextech combina la geometria pulita e stratificata dell'architettura ispirata all'art deco con una forza magica guida, una combinazione di moderno e fantastico. Come linguaggio di design ufficiale del brand di League, Hextech non solo è all'origine del potere, ma funziona anche da vera e propria guida per i giocatori. "

La linea Logitech G in edizione limitata valorizzata dal design Hextech di League of Legends

Le quattro periferiche in edizione limitata, in arrivo il primo novembre, contano le cuffie da gaming Logitech PRO X League of Legends Edition hanno un prezzo consigliato di 129,99 euro che comprende surround 7.1, tecnologia Blue VO!CE con riduzione del rumore in tempo reale e drive PRO-G da 50 mm. Passando ai dispositivi di input troviamo invece la tastiera da gaming Logitech G PRO League of Legends Edition, in pre-ordine a 129,99 euro, combina un design compatto, privo di tastierino numerico, con switch meccanici GX Brown, cavo staccabile e una livrea accattivante. Stesso prezzo anche per il mouse da gaming Logitech G PRO Wireless League of Legends Edition che sfrutta la tecnologia wireless LIGHTSPEED e il sensore HERO 25K per garantire precisione di livello competitivo anche senza fili ed è pensato per abbinarsi al tappetino ad alta precisione Logitech G 840 XL da 900 mm x 400 mm di ampiezza per 3 millimetri di altezza, in pre-ordine a 49,99 euro.