Rainbow Six Siege: torna l'evento di Halloween con nuove skin mostruose

Rainbow Six Siege festeggia Halloween con il ritorno dell'evento Doktor's Curse, che si svolgerà tra il 12 ottobre e il 2 novembre.

"Dopo millenni di esperimenti e torture, Doktor ha lasciato il suo castello e altre creature ne approfittano per giocare. I Mostri hanno nuovi amici e gli Sterminatori sono tornati con mostruosi nuovi compagni. Riusciranno a porre fine agli orrori che infestano il castello o il regno dei demoni continuerà indisturbato?", recita la sinossi dell'evento.

Doktor's Curse è una modalità di gioco speciale che ricorda il "nascondino". I difensori devono cercare di sopravvivere fino alla fine del round o eliminare i potenti assalitori. Entrambi gli schieramenti sono dotati di equipaggiamenti speciali, ma non possono usare le armi da fuoco.

Ogni Sterminatore brandisce un martello da sfondamento con cui schiacciare i mostri e ha accesso a uno fra tre gadget per dar loro la caccia: Jackal ha il suo Eyenox Model III, Lion il suo EE-ONE-D, e Sledge usa il sensore cardiaco di Pulse. Ogni difensore, invece, ha il suo solito gadget trappola con alcuni valori modificati e una speciale abilità secondaria chiamata Passo notturno che gli consente di diventare invisibile per un breve periodo di tempo e lo accelera, ma non ha accesso agli attacchi corpo a corpo.

L'evento proporrà la collezione Doktor's Curse rinnovata, che include le uniformi e i copricapi dei mostri insieme ai rispettivi ciondoli e skin armi, per un totale di 48 oggetti esclusivi .

Jackal, Lion, Aruni e Melusi si uniscono alle creature già incontrate la volta precedente (Smoke, Kapkan, Frost, Lesion ed Ela) e Kaid fa un'apparizione speciale nei panni di un vampiro assetato di sangue, insieme al nuovo pack Chirurgia malvagia. I pacchetti collezione Doktor's Curse possono essere acquistati al prezzo di 300 crediti R6 o 12.500 Fama. Tutti gli oggetti della collezione, così come alcuni oggetti della volta precedente, sono disponibili per l'acquisto come pack individuali per 1680 crediti R6 ciascuno.

Inoltre saranno disponibili delle sfide settimanali per ottenere ricompense. In "Caccia ai Mostri", per esempio, dovrete eliminare 2 mostri nell'evento Doktor's Curse, mentre in "Indomito" dovrete vincere tre round nella modalità.

