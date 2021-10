Nintendo Switch OLED: i migliori 9 accessori per la console di Nintendo

La selezione dei migliori accessori per Nintendo Switch OLED: custodie, protezioni, controller, batterie ed altro per ottenere il massimo dalla vostra console ibrida

Dopo una lunga attesa, il nuovo Nintendo Switch OLED è finalmente disponibile per l'acquisto. Questo nuovo modello riprende la caratteristiche dell'originale, modificando alcuni aspetti come lo schermo, gli speaker audio e la docking station. Per scoprire tutto su questo Nintendo Switch OLED vi invitiamo a leggere la nostra recensione dedicata. Sin dal lancio del primo modello, Nintendo ed altri produttori di terze parti hanno realizzato numerosi accessori dedicati alla console. Se si vuole sfruttare al meglio la macchina da gioco ibrida è consigliabile infatti l'acquisto di qualche accessorio, che potrebbe tornarvi particolarmente utile in diverse situazioni. Dalle custodie protettive, ai controller ufficiali o di terze parti, passando per power bank e memorie MicroSD. Per facilitare la scelta dei migliori accessori per Nintendo Switch OLED abbiamo creato una nostra selezione personalizzata con tutto quello che può servirvi per la vostra nuova console.

Pro Controller Il Pro Controller di Nintendo Switch Il vero punto forte di Nintendo Switch OLED è indubbiamente il suo schermo che eccelle nell'utilizzo portatile della console. La natura ibrida di Switch però le permette comunque di collegarsi ai televisori e monitor per l'utilizzo in salotto o nelle vostre postazioni da gioco. Qui è possibile scollegare i Joy-Con della console ed utilizzare l'apposito supporto esterno per unirli in un pratico controller. Nintendo però ha pensato anche ai giocatori più esigenti, realizzando il Pro Controller, che si presenta con un'impugnatura migliore per un maggiore confort nelle sessioni di gioco ed un feedback migliore nella pressione dei tasti.

Espansione della memoria MicroSD Samsung EVO Plus È vero, la memoria interna del nuovo modello OLED è stata raddoppiata, passando da 32 a 64 GB. Per chi ama scaricare i giochi direttamente dall'eShop Nintendo, questo spazio potrebbe comunque non essere sufficiente. Fortunatamente la console dispone di uno slot d'espansione della memoria tramite le classiche schede MicroSD. Siamo andati a vedere le specifiche tecniche supportate dalla console e facendo una selezione tra i prodotti offerti dalla concorrenza abbiamo deciso di consigliarvi la MicroSD Samsung EVO Plus, disponibile in svariati tagli di memoria.

Protezione per lo schermo Vetro temperato per Nintendo Switch OLED Sarebbe veramente un peccato rovinare lo splendido schermo OLED nei primi mesi d'utilizzo della console. Proprio come difendiamo i display dei nostri smartphone e tablet dai graffi e rotture sempre in agguato, anche quello del Nintendo Switch va protetto. Per questo motivo sono già disponibili per l'acquisto i vetri temperati, ideali per aggiungere uno strato protettivo in più al nostro schermo. Si applicano facilmente e possono essere sostituiti in pochi minuti qualora dovessero rompersi per qualche caduta o graffio accidentale.

Custodia Custodia ufficiale Nintendo per Switch OLED Lo schermo non è l'unica parte della console che può rovinarsi con qualche piccolo imprevisto. Se usate la console principalmente nella vostra docking station, non correte tanti rischi. Se però vi piace trasportarla in giro, anche al di fuori della vostra abitazione, forse dovreste considerare l'acquisto di una custodia protettiva. Altrimenti la console potrebbe rovinarsi entrando in contatto con altri oggetti negli zaini e borse.

Guscio protettivo Guscio protettivo per Nintendo Switch OLED Volendo ottenere la massima protezione, oltre al vetro temperato e alla custodia protettiva, potete considerare l'acquisto anche di un guscio protettivo. Il prodotto da noi consigliato è stato realizzato in silicone dal brand OIVO. Questa protezione va ad inglobare l'intera console, lasciando scoperti solamente i tasti, lo schermo e gli speaker. Al contempo, sulla parte posteriore, è stata implementata un'aggiunta di silicone per migliorare la presa della console quando si utilizza in modalità portatile.

Custodia completa Custodia completa per Nintendo Switch Se avete la necessità di trasportare il vostro Nintendo Switch e spostarlo ad esempio da un'abitazione all'altra, questa custodia completa potrebbe fare al caso vostro. In un semplice accessorio potete riporre la console, i giochi, i Joy-Con, cavi di ricarica e mantenere tutto protetto dal guscio esterno della custodia. Veramente molto pratico ed utile anche per chi porta spesso la console da un amico per giocare insieme. Il modello da noi consigliato è compatibile sia con Nintendo Switch che con il nuovo modello OLED.

Power bank Power Bank per Nintendo Switch OLED La batteria del modello OLED di Nintendo Switch è stata migliorata per una maggiore autonomia quando si utilizza la console in modalità portatile. I giocatori più esigenti però vorranno prolungare ulteriormente le loro sessioni di gioco in mobilità. Per farlo basterà acquistare una buona batteria esterna o se preferite power bank. Sia online che nei negozi fisici trovate un'infinità di prodotti di questo tipo. Se però desiderate acquistare un dispositivo in grado sia di prolungare notevolmente l'autonomia del Nintendo Switch che ricaricarlo in tempi brevi, vi consigliamo l'acquisto della power bank di Anker. Potete sfruttare la PowerCore Essential da 20.000 mAh anche per caricare il vostro smartphone o tablet in parallelo al Switch.

Hori Split Pad Pro Hori Split Pad Pro Come menzionato già in precedenza, il Nintendo Switch OLED eccelle in modalità portatile dove il nuovo schermo fa veramente la differenza. Alcuni utenti però trovano difficoltoso l'utilizzo portatile della console per i suoi tasti piccoli ed un'impugnatura non proprio eccellente. Fortunatamente esistono accessori come l'Hori Split Pad Pro, un controller ergonomico per la modalità portatile di Nintendo Switch. Compatibile sia con il vecchio che con il nuovo modello, questo accessorio migliorerà indubbiamente la qualità delle vostre sessioni di gioco in mobilità.

