Mix&Match: Rekins, Giovanni Mori e Azal0na parleranno di Apocalisse vera, apocalisse sincera

"Apocalisse" è un termine che sentiamo ovunque: è uno dei filoni più amati dal cinema d'azione e dai videogiochi sparatutto (ma anche da quelli indie riflessivi, a dirla tutta) ed è probabilmente la metafora più gettonata per parlare dell'attuale crisi climatica. È chiaro, la fine del mondo ci ossessiona... ma cosa significa davvero apocalisse? E cosa sarebbe meglio fare, per prepararsi a situazioni vere o fittizie estreme? Cosa fare se scoppia un' epidemia zombie (tra gli scenari apocalittici più "amati")? Meglio procurarsi un'arma o un pacco di semi di pomodoro? Magari una vanga, che aiuta in tutti i casi.

A fare da anfitrione ci sarà, come sempre, Carmine del Grosso, autore e stand up comedian. Mix & Match è uno show divertente, irriverente e stimolante. Anche in questa seconda stagione il videogioco diventa così il pretesto per rompere il ghiaccio e mettere a proprio agio gli ospiti, per creare un confronto culturale, come un mezzo per raccontare l'attualità.

Ci sarete?