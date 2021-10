Mythic Heroes: Idle RPG, data di uscita e preregistrazioni per iOS e Android

Le preregistrazioni di Mythic Heroes: Idle RPG sono attive per dispositivi iOS e Android, in vista dell'uscita del gioco, prevista per le prossime settimane.

A questo indirizzo ci si può pre-registrare a Mythic Heroes: Idle RPG. Scaricando il gioco si potranno utilizzare i seguenti codici per iniziare subito il tuo viaggio: MH8888 per 20 Evocazioni e MH7777 per 3000 Diamanti. Inoltre IGG, lo sviluppatore di Mythic Heroes, sta regalando iPhone 13, iPad e altro ancora in questo enorme evento di pre-registrazione

Mythic Heroes: Idle RPG è un GDR free-to-play 2D in cui i giocatori dovranno creare un team composto da eroi e divinità di culture differenti, come Zeus, Anubi, Izanami e Mulan, per sconfiggere le forze oscure che minacciano il mondo. Sarà possibile creare innumerevoli formazioni differenti, nonché sbloccare armi iconiche e abilità per ogni singolo personaggio. Si tratta dell'ultimo gioco dello studio che ha dato vita a Lords Mobile e Castle Clash, quindi va tenuto d'occhio.

Mythic Heroes: Idle RPG inoltre permette di partecipare direttamente a ogni battaglia ed esplorazione attivamente oppure passivamente grazie alla modalità inattiva. Con un semplice tocco del touchscreen infatti sarà possibile mandare la propria squadra verso una nuova avventura mentre vi dedicate ad altre attività.

Inoltre è presente la chat testuale per comunicare con giocatori in tutto il mondo ed è possibile creare una gilda di Evocatori per affrontare in gruppo Titani e Dei. Per chi ama il PvP c'è anche una modalità amichevole 1v1.

Lo scaricherete?