Overwatch: l'evento Halloween da Brividi 2021 inizia oggi con nuove skin a tema

Come ogni anno Overwatch si prepara a celebrare la festività più paurosa con Halloween da Brividi 2021, la nuova edizione dell'evento grazie alla quale i giocatori potranno ottenere nuove nuove skin a tema per i loro eroi preferiti.

L'evento inizia oggi e non dovrebbe proporre particolari variazioni alla formula vista nelle precedenti edizioni. Tornerà dunque "La Vendetta di Junkenstein", la modalità cooperativa con quattro giocatori che dovranno vedersela con onde di Zomnic, evitare Elettrobombe e affrontare gli spiriti vendicativi.

Saranno ovviamente presenti nuove skin a tema Halloween, che in questi giorni Blizzard ha svelato sul suo profilo ufficiale Twitter e che potrete ammirare nei post qui sotto. Roadhog ottiene un nuovo costume da clown davvero inquietante, Brigitte diventa una cacciatrice di vampiri e Reinhardt un Draugr. Echo invece si trasforma in un pipistrello ultra-tecnologico. Durante l'evento sarà possibile anche ottenere tutte le skin di Halloween delle precedenti edizioni nel caso non ve le siate perse.

L'evento Halloween da Brividi di Overwatch sarà disponibile da oggi, 12 ottobre, fino al 2 novembre. Nel frattempo a quanto pare Mei in Overwatch 2 non potrà più congelare i nemici ma in compenso farà moltissimi danni.