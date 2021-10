Overwatch 2: grandi cambiamenti per Mei, niente raggio congelante ma danni elevati

Con l'arrivo di Overwatch 2, molti degli eroi subiranno dei cambiamenti, più o meno drastici, per adattare le loro abilità alle nuove dinamiche dei match 5v5. Uno di questi è Mei, con la sua pistola congelante che... beh, non congelerà più nessuno, ma in compenso farà danni ingenti.

Di recente Blizzard ha svelato i rework di Bastion e Sombra, con i loro kit di abilità che sono stati completamente rinnovati. Anche i tank hanno subito diverse modifiche, visto che in Overwatch 2 se ne potrà schierare in campo solo uno. Per quanto riguarda Mei, invece, sembra che gli sviluppatori abbiano deciso di aumentare il suo DPS, limitando al tempo stesso le sue abilità da crowd control.

Overwatch, Mei

Come sappiamo, infatti, in Overwatch 2 l'attacco primario della sua arma non congelerà più i nemici, mentre il fuoco secondario dovrebbe essere rimasto invariato. Questa è sicuramente una buona notizia per gli avversari (a nessuno piace rimanere immobile per alcuni secondi, alla mercé degli avversari), ma al tempo stesso ha destato qualche preoccupazione nei fan dell'eroina, che sperano che il tutto non risulti complessivamente in un pesante nerf.

Stando alle informazioni condivise dal pro player Matthew "Super" DeLisi in un suo recente stream, il fuoco primario di Mei infligge 90 punti danno al secondo, laddove in precedenza erano solo 55 punti al secondo. Un incremento notevole, tanto che Super afferma che i giocatori di Mei, anche senza l'effetto congelante, basterà tenere premuto il tasto sinistro del mouse per far fuori i nemici.

Ovviamente è ancora presto per giudicare il bilanciamento degli eroi di Overwatch 2, ma sarà interessante testare con mano i numerosi cambiamenti che gli sviluppatori stanno apportando in vista dei nuovi match 5v5.