Overwatch 2: Sombra e Bastion sono stati completamente rinnovati, come mostrano due video

Blizzard ha presentato in video le revisioni di sue personaggi di Overwatch 2: Sombra e Bastion, che saranno molto diversi nell'aspetto rispetto a quelli visti nel primo capitolo della serie. Trovate il video di Sombra in testa alla notizia e quello di Bastion qui di seguito.

Come avete potuto vedere, Bastion è molto più plasticoso rispetto all'originale, che aveva un aspetto più metallico. Purtroppo non può più autoripararsi ed entrare in modalità tank, ma ha un nuovo cappellino. Ora è più in linea con lo stile cartoon della serie Overwatch.

Sombra, invece, ha subito modifiche non solo nell'aspetto, ma anche nelle caratteristiche: ora è capace di fare più danni, ha una nuova abilità (svelare i bersagli), ma i suoi hacking durano molto meno.

Overwatch 2 non ha ancora una data d'uscita e rimane annunciato per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Di nostro diamo per scontato che saranno disponibili sin dal lancio anche le versioni PS5 e Xbox Series X e S, ma rimaniamo in attesa di Blizzard per conferme.