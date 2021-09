Disco Elysium The Final Cut: preordine per PS4 e PS5 disponibile su Amazon

È disponibile al preordine, su Amazon, Disco Elysium The Final Cut. Il gioco di ZA/UM è disponibile in formato fisico in versione PS4, con upgrade alla versione PS5 incluso gratuitamente. Il prezzo minimo garantito per il preordine attualmente è 39.99€.

Disco Elysium The Final Cut è disponibile già dalla scorsa primavera su PlayStation, ma ora è in arrivo la versione fisica. Parliamo di un gioco di ruolo investigativo che ci mette nei panni di un detective che ha perso la memoria. Il nostro obiettivo è risolvere un omicidio, con il supporto di un nuovo partner. Non si tratta di un gioco d'azione, quindi non aspettatevi combattimenti. Disco Elysium The Final Cut è un gioco di ruolo sociale e filosofico: dovremo definire le caratteristiche fisiche e mentali del nostro personaggio, per permettergli di dominare le conversazioni e superare gli ostacoli che incontrerà sul cammino. Molte azioni saranno determinate anche dal lancio di dadi, ma starà a noi definirne la personalità: saremo un poliziotto intransigente e razzista, oppure un figlio dei fiori con la bottiglia sempre in mano? Disco Elysium The Final Cut ha un 97/100 su Metacritic: è il gioco con la media voto più alta di sempre, in versione PC.

Disco Elysium The Final Cut

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.