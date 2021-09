Halo Infinite: spuntate le immagini di una nuova mappa multiplayer

Finite online le immagini di una nuova mappa multiplayer di Halo Infinite, non inclusa nelle tech preview del gioco. A pubblicarle è stato l'account tweet Halo Infinite Noticias & Filtraciones, specializzato in fughe di notizie sui titoli di 343 Industries.

Le immagini mostrano una mappa particolarmente varia, formata da interni, da zone urbane e da aree più aperte. Notevole anche l'impatto visivo, in linea con il nuovo materiale del gioco, molto migliorato rispetto a un anno fa.

Se volete più informazioni, leggete la nostra anteprima di Halo Infinite, in cui abbiamo scritto:

Il multiplayer è una delle certezze di Halo, ma è anche una delle componenti più delicate da bilanciare, dato che deve combinare modalità vecchia scuola, campi di battaglia enormi e corpo a corpo con delle novità che possono alterare un gameplay che per funzionare ha bisogno di un equilibrio certosino. Le introduzioni che abbiamo visto sembrano integrarsi perfettamente in un comparto multigiocatore che tra l'altro sarà separato, gratuito e caratterizzato da Pass Battaglia pensati per non penalizzare nessuno.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Halo Infinite uscirà l'8 dicembre 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X e S.