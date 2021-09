La casa di carta 5, Netflix pubblica un'anteprima degli ultimi cinque episodi

Netflix ha pubblicato un'anteprima video sugli ultimi cinque episodi di La casa di carta 5, che contiene grosse anticipazioni sulla trama e parla di un evento molto importante accaduto alla fine dei cinque episodi precedenti, che probabilmente non volete conoscere se non li avete ancora visti. Per questo vi consigliamo di guardare il filmato solo se siete al passo con le stagioni.

Attenzione, perché da qui in poi daremo delle anticipazioni anche noi per spiegare il filmato. Nel caso in cui non abbiate visto gli ultimi episodi di La casa di carta disponibili su Netflix, non continuate a leggere.

Nel video vediamo i superstiti del colpo decidere cosa fare dopo la morte di Tokyo, uno dei personaggi principali. La situazione è ormai critica e non è più possibile tergiversare, se vogliono uscirne vivi, nonostante la forte scossa emotiva ricevuta da molti renda difficile fare delle scelte e capire chi seguire.

La casa di carta è una delle serie più famose tra quelle prodotte da Netflix, vista da milioni di persone in tutto il mondo. Prodotta in Spagna, ha da tempo superato i confini nazionali per diventare un fenomeno globale. I nuovi episodi dovrebbero mettere fine alla serie.