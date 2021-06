Halo Infinite, anteprima delle novità sul multiplayer dell'E3 2021

Il montaggio video non ha svelato nulla delle nuove modalità, ma ha regalato qualche nuovo dettaglio sul gameplay, ha confermato la beta per fine estate e ha offerto una buona dose di rassicurazioni sulla fedeltà del titolo alla formula della serie, ancora unica nel panorama degli sparatutto. Halo Infinite, mescola infatti mappe enormi e veicoli dalla fisica spinta con una fisicità importante dei personaggi, rilevante anche nei combattimenti corpo a corpo, fondamentali per l'economia dei match.

Multiplayer free-to-play, senza loot box o scadenze sui pass battaglia

Dettagli del multiplayer di Halo Infinite

La versione definitiva del comparto multigiocatore di Halo Infinite arriverà durante il periodo vacanziero di fine anno, come la campagna, e sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Xbox Game Pass. Prima, però, il multiplayer sarà anticipato da non ben specificate "preview tecniche" che, fissate per fine estate, potrebbero anche coincidere con sessioni open o closed beta. La comunicazione in questo senso non è stata delle migliori, ma ci aspettiamo che 343 Industries lasci provare in anticipo il multiplayer al maggior numero di persone possibile. Così da testare la solidità dell'infrastruttura, ma anche per cominciare a diffondere il "verbo".

D'altronde questa volta la componente multiplayer è un'entità a parte, free-to-play, e potrebbe essere un valido apripista per l'attesa campagna. Tra l'altro si parla di un multigiocatore del tutto privo di loot box o simili, anche se non mancherà un'ovvia forma di monetizzazione.

L'approfondimento dedicato al multiplayer di Halo Infinite ha infatti rivelato l'esistenza di un Pass Battaglia che permetterà di ottenere sbloccabili specifici. Ma questa volta sarà strutturato in modo da permettere di ottenere in qualsiasi momento tutti i loot delle varie stagioni. In qualsiasi momento, infatti, sarà possibile acquistare anche i Battle Pass usciti in precedenza, che non scadranno mai, e sarà quindi sempre possibile recuperare tutti i bottini sbloccabili passati. Nessuna corsa, quindi, nessun elementi casuale che potrebbe creare dipendenza, per un servizio che come il Game Pass vuole avvicinarsi il più possibile al cuore dei giocatori. Ma la precedenza sembra andare comunque ai fan.

Halo Infinite, il multiplayer

Il gameplay di Halo Infinite, lo abbiamo detto, sembra in tutto e per tutto fedele a quello dei capitoli più riusciti della serie, a partire dall'equipaggiamento base, simile per tutti. La partenza equa è solo uno degli ingredienti della ricetta. Anche questo capitolo prevede infatti le classiche armi speciali, o power weapons, come evidenziato dalla presenza quasi costante del Martello Gravitazionale nei video mostrati per l'E3 2021. Non abbiamo visto, va detto, mappe dedicate al combattimento in corpo a corpo, ma all'interno delle arene abbiamo intravisto torri e strutture senza dubbio adatte a valorizzare tanto il Martello Gravitazionale quanto la Lama Energetica, un'arma iconica che, non a caso, è stata scelta per la scena finale dell'approfondimento.

Anche la veste grafica è decisamente fedele all'immaginario della serie, inclusi gli stili delle armature personalizzabili e gli effetti grafici. Fattori come livello di dettaglio, illuminazione globale, texture, riflessi, ombre e armature sono senza alcun dubbio migliorati, ma il colpo d'occhio, considerando quanto visto con altri titoli di nuova generazione, non è di certo spacca mascella. Va però detto che il motore grafico di Halo tiene conto di dettagli come l'effetto delle onde d'urto sui missili, della fisica spinta di svariati mezzi e della fluidità che dovrà essere elevata su ben quattro piattaforme. Nel caso di Xbox Series X parliamo di 4K a 120 frame per secondo, ma ci aspettiamo un'esperienza fluida oltre che su PC anche su Xbox Series S, seppur con il limite al 1440p, e su Xbox One X e Xbox One, benché con un ulteriore calo di risoluzione e in questo caso, con tutta probabilità, di qualità grafica.