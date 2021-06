Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: la demo PS5 funziona, finalmente

Annunciata con entusiasmo durante la conferenza E3 2021 Square Enix Presents, la demo PS5 di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin non ha mai funzionato. I giocatori che l'hanno scaricata, infatti, si sono trovati di fronte a misteriosi messaggi di errore che hanno impedito un qualunque tipo di accesso alla versione dimostrativa. in queste ore, però, Square Enix ha pubblicato la patch 1.03 delle demo, che aggiorna il codice di gioco e sembra risolvere tutti gli errori.

Quindi adesso è ufficiale: a questo indirizzo potere scaricare la demo PlayStation 5 di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin.

La versione di prova sarà disponibile solo per qualche giorno, ovvero fino al 24 giugno, ma speriamo che, per via di questi errori, Square Enix decida di rimandare il ritiro della demo dal PlayStation Store di qualche ora. Anche perché, come lo stesso publisher dice, questa iniziativa serve per far scoprire il gioco "giocando e facci sapere cosa ne pensi rispondendo al questionario, per contribuire a rendere il gioco finale ancora più entusiasmante."

I salvataggi della demo, però, non potranno essere importati nel gioco finale, a questo punto presumibilmente molto diverso da quanto mostrato finora.

Siete riusciti ad avviare la demo di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin? Cosa ne pensate?