Forza Horizon 5: stagioni ed eventi meteo hanno effetti diversi sulle varie regioni

Forza Horizon 5 proporrà, come il capitolo precedente, il passaggio delle stagioni durante il gioco, ma questo avrà effetti diversi all'interno dell'ampia mappa ad ambientazione messicana, data dalle particolarità delle diverse aree geografiche presenti.

In Forza Horizon 4, il cambiamento climatico e stagionale riguardava la mappa nella sua interezza: pioggia, neve e modifiche allo scenario erano praticamente uniformi su tutta l'area esplorabile, ma questo non avverrà allo stesso modo in Forza Horizon 5, anche in virtù delle nette variazioni di scenario che saranno presenti.

"Il Messico, essendo un territorio molto ampio con enormi cambiamenti in termini di elevazione, dimostra gli effetti delle stagioni in maniera diversa e abbiamo provato a ricreare questo in maniera più accurata possibile", ha affermato Mike Brown, creative director di PlayGround Games.

Forza Horizon 5 proporrà eventi meteo dinamici di grande impatto, oltre al passaggio delle stagioni

Questo significa, per esempio, che l'arrivo dell'inverno potrà comportare la caduta della neve sui rilievi più alti della mappa ma effetti diversi altrove, nelle zone notoriamente più calde. "Si tratta ancora del passaggio delle quattro stagioni, vedrete ancora questo cambiamento classico, ma avrà effetti diversi a seconda dei biomi presenti nelle varie regioni", ha spiegato.

Inoltre, ci sono veri e propri eventi climatici legati al passaggio delle stagioni, al di là della classica pioggia o neve, caratteristici dei vari biomi del Messico: "ci saranno tempeste di sabbia durante la stagione più secca, tempeste tropicali durante il periodo delle pioggia, ovvero in autunno. Dunque si tratta di eventi meteorologici di grande impatto che possono capitare in base alla stagione in cui ci troviamo, ma sono tutti elementi molto dinamici, che possono influenzare fortemente l'esperienza di guida".

Brown ha inoltre spiegato come Forza Horizon 5 sia costruito in modo da premiare ulteriormente la semplice esplorazione, con più cose da scoprire sparse in giro per l'ampia mappa. "C'è un mondo in cui si trovano molte più cose da scoprire. C'è un sistema di sfide che ricompensa l'esplorazione e tante cose da trovare... ma c'è anche una campagna che rafforza questo concetto, dunque più esplorate e più progredite nella campagna".

Forza Horizon 5 arriverà il 9 novembre 2021 su PC, Xbox Series X|S e Xbox One. Per maggiori informazioni vi rimandiamo all'anteprima del gioco pubblicata in questi giorni, oltre alle delucidazioni su risoluzione e frame-rate.