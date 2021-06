Microsoft Flight Simulator: VelocityOne Flight è il controller definitivo per PC e Xbox Series X|S

In queste ore ha molto impressionato la versione Xbox Series X|S di Microsoft Flight Simulator. I giocatori PC, invece, sono mesi che si stanno divertendo con questo incredibile simulatore di volo. A partire da questa estate, però, anche loro potranno divertirsi di più grazie al VelocityOne Flight, un'eccezionale controller di Turtle Beach studiato proprio per Microsoft Flight Simulator.

Progettato per Xbox e sviluppato in collaborazione con ingegneri aeronautici e piloti, VelocityOne Flight include tutto ciò che serve per prendere il volo. Il quadrante della manetta incluso, insieme al compensatore dedicato e alla cloche con comandi della manetta integrati, forniscono a tutti i piloti casalinghi un'intera suite di comandi pronti all'uso.

Comandi di leva doppi e di Vernier, insieme a 10 pulsanti programmabili, garantiscono un'esperienza realistica sia di aerei leggeri che di jet pesanti. I comandi della manetta sono completamente personalizzabili, con maniglie e levette per riprodurre fedelmente il velivolo preferito. Una semplice connessione USB offre agli utenti una configurazione facile sia che si giochi su una console Xbox Series X|S o su PC Windows 10.

VelocityOne Flight sarà lanciato quest'estate ad un prezzo consigliato di 349,99 €. Cosa ne pensate?