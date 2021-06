Animal Crossing New Horizons: nuovi oggetti per il Solstizio d'estate e d'inverno

Il 21 giugno ci sarà il Solstizio d'estate (per l'emisfero nord) e il Solstizio d'inverno (per l'emisfero sud). Animal Crossing New Horizons festeggia quindi l'avvenimento con il rilascio di nuovi oggetti stagionali per tutti i giocatori, che possono essere acquistati tramite il Catalogo Nook già da ora.

Ovviamente, i giocatori dell'emisfero nord di Animal Crossing New Horizons otterranno oggetti a tema estivo, come un tappeto a forma di fiore di girasole, un modellino di aeroplano, un'amaca, tavole da surf, una barca in bottiglia, un castello di sabbia e molto altro. Potete vedere voi stessi l'immagine con gli oggetti inclusi qui sotto.

I giocatori dell'emisfero sud di Animal Crossing New Horizons, invece, otterranno oggetti a tema invernale in occasione del Solstizio. Sono disponibili lampade colorate e a forma di stella, un cannocchiale, una statua di un orso e di un albero. Oltre a un muro che rappresenta l'aurora boreale sopra monti ghiacciati. Alcuni oggetti che saranno disponibili nel Catalogo Nook sono nuovi, mentre altri sono dei ritorni: ora avete occasione di prendere tutto quello che vi mancava.

Animal Crossing New Horizons è uno dei più grandi successi di Nintendo su Switch. Questa sera, inoltre, andrà in onda il nuovo Direct dell'E3 2021: in attesa di scoprire cosa abbia in serbo per noi la compagnia di Kyoto, vi consigliamo il nostro articolo di approfondimento "Nintendo all'E3 2021: rumor e previsioni".