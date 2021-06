Nintendo Switch Pro: anche Coca Cola è eccitata e annuncia la versione Pro della celebre bevanda

In questi giorni molti vedono ovunque segnali dell'annuncio di Nintendo Switch Pro. Ieri, per esempio, tutti sono impazziti per una pubblicità di GameStop e New Nintendo Switch Per salire su quello che viene definito come hype train, anche Coca Cola ha deciso di non essere da meno e ha annunciato la versione Pro della sua celebre bevanda.

Non è la prima volta che marchi "giovani" come questo provano ad intervenire nei trend topic del mondo dei videogiochi. Lo scorso anno, per esempio, KFC aveva annunciato la sua console 4K 240fps nel mezzo della console war tra PS5 e Xbox Series X|S.

Questa volta è Coca-Cola che ha intenzione di lanciare Coca-Cola Pro, una nuova bevanda imbottigliata in lattine con tanto di Joycon incorporati!