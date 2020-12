KFC: la console 4K 240fps super potente con scalda pollo incorporato esiste davvero

KFC ha annunciato che la sua console ultrapotente che fa andare tutti i giochi a 4K e 240fps, ma senza dimenticarsi di scaldare il pollo, esiste davvero e si chiama KFConsole.

È stata assemblata dagli specialisti di Cooler Master, che hanno usato come base un MasterCase NC100, mettendoci dentro un processore Intel Core i9-9980HK, una scheda video RTX di Asus, un SSD da 1 TB di Seagate e 32GB di RAM. Sostanzialmente è più potente di PS5 e Xbox Series X e, a differenza delle console di Microsoft e Sony, ha anche uno scalda pollo integrato che male non fa. Inoltre è VR Ready, per chi volesse mangiare mentre indossa un visore.

Evidentemente il successo dell'annuncio della console ha convinto KFC a trasformarla in un oggetto reale, così da proseguire la campagna marketing. Attualmente non è chiaro se la KFConsole sarà mai messa in vendita. Visto lo sforzo fatto per renderla reale, si spera di sì.

Per altri dettagli su questo gioiellino hardware, che non è altro che un PC personalizzato, vi rimandiamo al sito ufficiale.