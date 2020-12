The Last of Us 2 è il gioco dell'anno 2020 di Game Informer

La rivista Game Informer ha incoronato il suo gioco dell'anno 2020: The Last of Us 2. La scelta non sorprende più di tanto, visto l'alto numero di riconoscimenti che il titolo di Naughty Dog sta ricevendo dalla stampa specializzata e non. Visto l'andazzo, è probabile che sarà il gioco del 2020 che riceverà più GOTY in assoluto.

Stando a molti solo Cyberpunk 2077 avrebbe potuto fare meglio, ma il comportamento di CD Projekt Red e lo stato in cui il gioco è stato lanciato lo hanno reso un concorrente meno che temibile per Ellie e soci. Peccato, perché sarebbe stata una bella sfida.

Per Game Informer, The last of Us 2 ha raggiunto e superato le vette narrative del primo capitolo, riuscendo a proporre una storia brutale e indimenticabile, piena di momenti capaci di colpire duramente il giocatore. Per i curiosi, questa è la top 10 del 2020 di Game informer: