Sony Pictures sta realizzando 10 tra film e serie TV tratti dalle IP PlayStation

Sony Pictures sta realizzando 10 tra film e serie TV tratti dalle sue proprietà intellettuali legate al mondo PlayStation. A svelarlo è stato Tony Vinciquerra, il CEO di Sony Pictures, in un'intervista rilasciata alla CNBC, dove ha parlato di una maggiore integrazione tra le diverse anime della compagnia.

Vinciguerra: "Non abbiamo ancora dei progetti specifici. Ma abbiamo un programma interno alla compagnia chiamato One Sony... presto vedrete una maggiore integrazione tre le compagnie di Sony." A questo punto ha svelato che sono in produzione almeno tre film e sette serie TV tratti dalle proprietà intellettuali di PlayStation, senza però specificare quali.

Il film di Uncharted e la serie TV di The Last of Us non dovrebbero essere un mistero per nessuno. Chissà quale altre proprietà intellettuali sono coinvolte nel programma One Sony. Vedremo una serie di Knack? Un film di Ghost of Tsushima? L'anime di Gravity Rush 2? Qualcosa tratto da God of War e Horizon Zero Dawn? A parte Knack, citato per goliardia, le altre sono tutte opere dalle quali non sembra impossibile tirare fuori un adattamento di qualche tipo.