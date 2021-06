New Nintendo Switch: una pubblicità di GameStop fa impazzire tutti, letteralmente

New Nintendo Switch è il nome del nuovo modello della console ibrida Nintendo? È ciò che hanno capito numerosi utenti quando hanno visto una delle ultime pubblicità della catena americana GameStop, ma si è trattato di un banale equivoco.

Gli ultimi rumor parlano di un chipset NVIDIA Tegra Orin customizzato per Nintendo Switch Pro, ma il messaggio di GameStop non aveva davvero nulla a che vedere con la nuova, ipotetica console dell'azienda giapponese.

La pubblicità recita semplicemente: "50 dollari di credito extra se permutate determinate console al fine di acquistare un nuovo Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite o Xbox Series X|S".

Il fatto che i grafici abbiano scritto "new" in maiuscolo, probabilmente per enfatizzare il concetto visto che GameStop vende anche sistemi da gioco usati, ha insomma tratto in inganno diverse persone che evidentemente non aspettano altro che un annuncio.

Il Nintendo Direct dell'E3 2021 si terrà domani, 15 giugno, alle 18.00: per allora sapremo finalmente come stanno le cose. O forse no?