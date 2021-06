LEGO Super Mario: arrivano 10 nuovi Character Pack - Series 3

Il produttore LEGO ha annunciato l'arrivo di dieci nuovi Character Pack della serie 3 di LEGO Super Mario, che faranno felici tutti i collezionisti appassionati del franchise.

Come visibile dalle immagini, sono tutti personaggi molto noti, quantomeno agli appassionati dei videogiochi. Da notare che i personaggi saranno tutti dotati delle loro ambientazioni.

Volendo vi potrete divertire a ricostruire interi livelli di Super Mario, a patto di avere abbastanza disponibilità per acquistare tutti i pacchetti (che come tradizione di LEGO, non sono per niente economici.

Set Super Mario nel negozio ufficiale LEGO