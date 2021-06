Nintendo all'E3 2021: rumor e previsioni

Nintendo sarà fra i protagonisti assoluti dell'E3 2021 ed è sicuramente una delle compagnie in grado di apportare novità novità di maggiore interesse per una grande quantità di utenti, cerchiamo dunque di fare il punto su rumor e previsioni incentrate su Nintendo Switch e i suoi giochi, con una panoramica su quello che potremmo vedere nel corso dell'evento estivo. Il Nintendo Direct dell'E3 2021 è fissato per martedì 15 giugno alle 18:00 (ora italiana). Il rapporto di Nintendo con l'E3 è stato altalenante con il tempo: la casa di Kyoto è stata un pilastro della fiera americana per molto tempo, poi se ne è allontanata nel momento in cui ha deciso di sperimentare canali di comunicazione alternativi, che hanno portato a una vera e propria nuova tendenza con i Nintendo Direct, ripresi anche da Sony con il suo State of Play, infine è tornata ufficialmente a far parte del palinsesto attraverso i suoi particolari appuntamenti con TreeHouse e simili eventi in diretta. Non sappiamo ancora precisamente quali siano i contenuti di Nintendo all'E3 2021 ma le maggiori novità saranno concentrate nel corso del Direct da 40 minuti, per poi essere ulteriormente approfondite ed espanse nel corso del Live dalla TreeHouse, che si svolgerà subito dopo per circa 3 ore, con prove e gameplay. In base alla breve comunicazione di Nintendo, sembra che buona parte della presentazione sia dedicata ai giochi in uscita nel 2021, cosa che potrebbe già escludere una buona quantità di titoli inseriti nei rumor, ma in attesa di ulteriori informazioni proviamo a fare una panoramica sulle possibili novità in arrivo.

Nintendo Switch Pro Nintendo Switch Pro: i rumor concordano su un nuovo display OLED più grande Partiamo dal rumor più martellante di questi ultimi mesi, ovvero il nuovo modello di console che potrebbe chiamarsi Nintendo Switch Pro, Super Nintendo Switch o chissà come, ma dovrebbe comunque trattarsi di una revisione piuttosto importante dell'hardware della macchina, un nuovo modello intermedio simile a una "mid-gen". Le voci in questo senso proseguono ormai da parecchio tempo e si sono addensate in particolare nelle ultime settimane, facendo pensare a una possibile presentazione anche entro l'E3 2021. L'elemento comune a tutti i vari leak è la presenza di un nuovo display OLED, forse leggermente più grande di quello attuale, ma molti riferiscono anche di un aggiornamento al SoC che potrebbe essere costituito da un successore del Tegra X1 in grado di garantire il raggiungimento della risoluzione 4K con console attaccata alla TV, forse anche attraverso l'utilizzo della tecnologia DLSS di Nvidia. Potrebbero essere presenti variazioni anche nel design, forse con una modifica della disposizione dei controlli sui Joy-Con e qualche spostamento di prese e slot, ma l'elemento di maggiore interesse sarebbe chiaramente la potenza superiore sprigionata dall'hardware e come questa possa essere sfruttata dagli sviluppatori. L'idea più logica è pensare a una gestione della console sullo stile delle mid-gen che abbiamo visto, ovvero PS4 Pro e Xbox One X, con una compatibilità totale con il Nintendo Switch standard e Nintendo Switch Lite, ma con miglioramenti specifici attivabili sulla versione Pro, magari in termini di risoluzione e frame-rate. Secondo alcuni report, la produzione in massa del presunto Nintendo Switch Pro potrebbe partire a luglio, con lancio della console sul mercato già da settembre o ottobre. Se la presentazione dovesse avvenire prima dell'E3 2021, in quest'ultimo ci sarebbe spazio per mostrare le possibili applicazioni dell'hardware più potente su giochi nuovi e vecchi.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 L'altro rumor insistente su Nintendo riguarda The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, gioco che è stato già annunciato da tempo ma di cui non si è più saputo nulla dopo il primo teaser trailer mostrato ormai due anni fa. Proprio quest'anno ricorre il 35esimo anniversario della serie, che Nintendo ha deciso di celebrare ufficialmente con il solo The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, ma è facile pensare che la compagnia abbia in serbo qualche altra sorpresa per festeggiare al meglio l'evento. Durante l'ultimo Direct, Eiji Aonuma si è scusato per non avere ancora materiali da mostrare sul nuovo capitolo, ma ha anche riferito che The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sarebbe stato mostrato "a breve", e l'E3 2021 a questo punto è un ottimo candidato a fare da cornice per una nuova presentazione del gioco. Si tratterebbe, ovviamente, di un evento di importanza enorme per l'intero panorama videoludico, visto l'impatto che il primo capitolo ha avuto per tutti. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sembra sia un seguito diretto del precedente Secondo alcune voci, il gioco sarebbe quasi completo, ma un suo arrivo nel 2021 sarebbe praticamente impossibile, considerando anche i noti problemi organizzativi conseguenti al Covid-19. L'eventuale presentazione all'E3 potrebbe però svelare quantomeno un periodo di uscita, che potrebbe essere la primavera del 2022, secondo alcuni insider, oltre a mostrare tanti dettagli sul gioco che potrebbe essere buon punto rispetto al completamento. Per il resto, non ci sono informazioni ufficiali al di là del famoso trailer, analizzato e sezionato in cerca di possibili indizi: quello che è emerso è la possibilità di un capitolo dai toni più oscuri del solito, probabilmente incentrato sullo stesso engine e con sistemi di gioco simili ma arricchiti ed espansi, essendo nato da una sovrabbondanza di idee per possibili espansioni. In un certo senso, potrebbe essere il Majora's Mask della nuova generazione, e la prospettiva è decisamente allettante.

Metroid Prime 4, Bayonetta 3 e i soliti sospetti Da qualche anno a questa parte, ci sono almeno un paio di giochi che ricorrono in maniera costante nei rumor e nelle aspettative sulle varie presentazioni ed eventi organizzati da Nintendo, tra i quali i pilastri sono Metroid Prime 4 e Bayonetta 3. Non possiamo fare a meno di metterli nell'elenco delle possibilità anche per l'E3 2021, anche se sappiamo bene ormai come vadano presi con le pinze, dopo anni di scottature: i due giochi condividono una storia comune, essendo stati entrambi presentati nel lontano 2017 ma senza essersi più mostrati in alcuna forma negli anni successivi. Inoltre, con il Direct che dovrebbe basarsi in buona parte sui giochi in uscita nel 2021, è piuttosto difficile pensare che ci possa essere spazio per i titoli in questione, a meno di colpi di scena incredibili. Per quanto riguarda Metroid Prime 4, sappiamo almeno che questa assenza è giustificata da alcuni problemi occorsi durante lo sviluppo che hanno costretto Nintendo a far ripartire tutto da zero affidandolo il progetto al supporto di Retro Studios, che ci sta lavorando attivamente ormai da anni e potrebbe essere forse a buon punto per mostrare qualcosa. Di Bayonetta 3 abbiamo visto soltanto lo strano logo Nel frattempo, è emersa un'altra interessante voce di corridoio sulla serie in questione: secondo Emily Rogers e altri noti insider ci sarebbe un gioco in 2D della serie in sviluppo per Nintendo Switch. Questo fantomatico nuovo Metroid potrebbe uscire addirittura nel corso del 2021, trattandosi di un progetto di dimensioni minori ma comunque di grande interesse, eventualmente, essendo nel caso più vicino alla tradizione classica della serie. Per quanto riguarda Bayonetta 3, invece, non sappiamo davvero cosa aspettarci: Platinum Games e Hideki Kamiya sono sviluppatori estremamente talentuosi, ma i loro tempi di sviluppo non sono mai chiarissimi e considerando anche la quantità di progetti che stanno portando avanti potrebbero essere in mezzo a un notevole caos organizzativo che potrebbe portare a ulteriori ritardi. In ogni caso, continuiamo a sperare in una presentazione anche per quest'anno, come ormai da tradizione.