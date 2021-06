Demon Slayer: confermati Tanjiro, Nezuko e Giyu provenienti da spin-off, nel cast

Per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba viene confermata la presenza di vari personaggi all'interno del cast, tra i quali anche le versioni alternative di alcuni dei protagonisti della serie come Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado e Giyu Tomioka provenienti dala serie spin-off rispetto alla principale.

Si tratta dunque di variazioni degli stessi personaggi, rappresentati probabilmente con look diverso rispetto a quello standard, così come appaiono nella serie spin-off in questione. Quest'ultima si intitola Chuukou Ikkan!! Kimetsu Gakuen Monogatari e non è altro che una sorta di mini-serie di episodi speciali di Demon Slayer dedicati al giorno di San Valentino.

Secondo quanto riferito dalla rivista nipponica Weekly Jump, le versioni alternative di Tanjiro, Nezuko e Tomioka non differiscono solo come aspetto, ma avranno anche alcune abilità diverse in combattimento, rappresentando dunque delle alternative di gioco vere e proprie.

Sono già numerosi i personaggi confermati all'interno del nuovo gioco Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba in sviluppo presso Cyberconnect2. Abbiamo visto Tanjiro e Nezuko in trailer, poi un video su Murata, un trailer su Kyojuro Rengoku e un gameplay su Shinobu Kocho, solo per rimanere agli ultimi video pubblicati.

Per tutte le informazioni fin qui emerse riguardanti il nuovo action game basato sulla celebre serie di anime, vi rimandiamo all'anteprima di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Kepputan, da parte di Luca Porro.