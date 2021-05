Demon Slayer: un video svela Murata come personaggio giocabile

Murata sarà uno dei personaggi giocabili di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan, il videogioco tratto dalla serie giapponese di maggior successo degli ultimi anni. A svelarlo un trailer pubblicato dall'editore Aniplex e dallo sviluppatore CyberConnect2. Come gli altri personaggi secondari, Murata sarà utilizzabile solo nella modalità Versus.

Murata è un membro anziano degli ammazza demoni. Nella serie Tanjiro lo incontra sul monte Natagumo. Combatte utilizzando la respirazione dell'acqua. Potete vedere le sue abilità nel filmato in testa alla notizia.

Gli altri personaggi giocabili annunciati finora per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan sono: Kyojuro Rengoku, Shinobu Kocho, Sabito, Makomo, Sakonji Urokodaki, Giyu Tomioka, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Tanjiro Kamado (respirazione dell'acqua), la versione alternativa di Tanjiro e Nezuko Kamado.

Prima di abbandonarvi vi rammentiamo che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan è in sviluppo per PS5, Xbox Series X e S, PS4, Xbox One e PC. La data d'uscita è stata fissata al 2021, almeno in Giappone, ma non è stata ancora svelata. Non si è ancora parlato di una versione occidentale, che però sicuramente arriverà.