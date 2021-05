Bethesda, esodo di massa degli sviluppatori per colpa di Microsoft? Un falso dai gruppi anti-Xbox

Nella giornata di ieri è iniziata a circolare la voce di un esodo di massa di sviluppatori da Bethesda, ripresa dallo youtuber Tyler McVicker. Stando a quanto riportato, gli sviluppatori avrebbero deciso di fuggire dal gruppo a causa del cambio di cultura dovuto all'acquisizione di Microsoft. I fuggitivi proverrebbero da tutte le software house sotto Bethesda: id Software, Arkane, Machinegames e Bethesda stessa.

Con il passare delle ore la notizia si è rivelata però completamente infondata. Alcuni hanno accusato i gruppi anti-Xbox di averla messa in giro, data la provenienza della stessa da un tweet davvero dubbio, riconducibile a quegli ambienti (ora cancellato).

La smentita più autorevole è stata quella di Blitz187, Tech Contractor in Environment Level Designing presso Bethesda, che ha riportato chiaramente come non ci siano esodi in corso, chiedendosi contestualmente da dove siano arrivate certe informazioni.

A definire la voce una balla completa è stato anche il giornalista Jez Corden, noto per avere molte conoscenze all'interno degli Xbox Game Studios, che lo ha detto senza mezzi termini, sempre tramite Twitter:

Del resto gli Xbox Game Studios dell'era Phil Spencer, sono diventati famosi negli ultimi anni per rispettare le culture degli studi acquisiti, come testimoniato più volte da Mojang, Ninja Theory, inXile e Obsidian tra gli altri, che non hanno mai avuto di che lamentarsi in merito a pressioni eccessive da parte dei dirigenti della compagnia e che non hanno visto alcuna fuga di massa della loro forza lavoro. Perché con Bethesda la situazione dovrebbe essere diversa?