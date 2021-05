Demon Slayer: un trailer presenta Kyojuro Rengoku come personaggio giocabile

L'editore Aniplex e lo sviluppatore CyberConnect2 hanno pubblicato un nuovo trailer di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan per presentare un nuovo personaggio giocabile: Kyojuro Rengoku, utilizzabile nella modalità versus.

Per chi non conoscesse la serie, diciamo che si tratta del Pilastro della fiamma, ossia è uno degli ammazzademoni più potenti tra quelli attivi, che utilizza la Respirazione della fiamma in combattimento. È anche uno dei personaggi principali del film di Demon Slayer, attualmente ancora non arrivato dalle nostre parti. Vediamolo in qualche immagine tratta dal gioco:

Gli altri personaggi giocabili annunciati finora per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan sono: Shinobu Kocho, Sabito, Makomo, Sakonji Urokodaki, Giyu Tomioka, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Tanjiro Kamado e Nezuko Kamado.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppuutan è in sviluppo per PS5, Xbox Series X e S, PS4, Xbox One e PC. La data d'uscita è stata fissata al 2021, almeno in Giappone, ma non è stata ancora svelata.