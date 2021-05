Demon Slayer: nuovo trailer di gameplay svela Shinobu Kocho

Aniplex ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppu Tan per mostrare in azione un nuovo personaggio giocabile: Shinobu Kocho. Nel video possiamo vederla usare Giyu Tomioka come una specie di punching bag, usando tutte le sue tecniche speciali.

La presenza di Shinobu Kocho in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppu Tan era stata svelata un paio di giorni fa da una rivista giapponese, quindi il trailer non arriva proprio a sorpresa.

Gli altri personaggi annunciati come parte del roster di gioco sono: Sabito, Makomo, Sakonji Urokodaki, Giyu Tomioka, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Tanjiro Kamado e Nezuko Kamado.

Vediamo anche una galleria di immagini di Shinobu Kocho:

Per il resto vi ricordiamo che Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Hinokami Keppu Tan è in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One e PC. Uscirà nel 2021, in data ancora da destinarsi.