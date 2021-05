Unreal Tournament 3 pianificato per il rilascio gratuito sull'Epic Games Store

Dai documenti del processo che vede contrapposte Epic Games ad Apple, è emerso che la prima aveva pianificato il lancio gratuito di Unreal Tournament 3 sull'Epic Games Store per lo scorso maggio. Stando alle slide, il gioco avrebbe dovuto essere giocabile cross-store con la versione Steam. Quest'ultima sarebbe stata aggiornata per l'occasione e resa gratuita, in modo da consentire ai giocatori di scegliere da quale client giocare.

La versione gratuita di Unreal Tournament 3 non avrebbe avuto nuovi contenuti, ma sarebbe stata aggiornata nell'interfaccia utente, con nuove funzioni per garantire il cosiddetto cross-store, con tanto di unificazione delle liste amici.

Unreal Tournament III gratis

Unreal Tournament III è uno sparatutto online incentrato sulla skill del giocatore, proveniente da un'epoca in cui il genere non era ancora diventato un mercatino delle skin per esibizionisti virtuali. Molti gli preferiscono Unreal Tournament 2004 o addirittura l'originale, ma in confronto a certi giochi moderni anche il 3 non sfigura sicuramente in quanto a gameplay.

Che speranza c'è di vedere Unreal Tournament III regalato? In realtà pare che Epic Games stia ancora aggiornando il gioco, visti gli ultimi movimenti registrati su Steam. Che la sorpresa arrivi prima di quanto si creda?