Starfield: le astronavi saranno personalizzabili, stando a un sondaggio di Bethesda

Stando a un sondaggio condotto da Bethesda tra i suoi fan, è probabile che le astronavi di Starfield saranno personalizzabili, anche se non sappiamo fino a che livello. Del resto si era già parlato di questa caratteristica del gioco in passato, anche se solo attraverso delle indiscrezioni, quindi se vogliamo questa è soltanto una piccola conferma.

Comunque sia il sondaggio è abbastanza esplicito in tal senso e chiede ai giocatori di dare una valutazione personale alla frase "Passo molto tempo a creare il mio personaggio, la mia casa e la mia nave spaziale."

Riportato su Reddit, molti lo hanno letto immediatamente come una specie di ammissione, ossia di un modo per svelare alcune caratteristiche del gioco per vedere la reazione del pubblico più appassionato. Altri hanno però provato a smorzare gli entusiasmi, affermando che potrebbe trattarsi di caratteristiche non implementate che potrebbero essere aggiunte a Starfield con degli aggiornamenti post lancio.

Altri ancora hanno fatto notare che il sondaggio non fa alcun riferimento diretto a Starfield, ricevendo delle risposte abbastanza piccate: quale altro gioco di Bethesda in sviluppo potrebbe avere delle navi spaziali? Non certo The Elder Scrolls VI.

Che aggiungere? Per ora Starfield rimane un mistero, ma è quasi certo che nelle prossime settimane ne sapremo di più, visto che Microsoft e Bethesda potrebbero presentarlo come esclusiva Xbox. Alcuni lo vogliono in uscita nel 2021, altri nel 2022. Comunque vada, ci siamo quasi.