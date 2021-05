Nintendo Switch Pro potrebbe utilizzare uno schermo OLED, confermato

Nintendo Switch Pro potrebbe utilizzare un display OLED. A confermarlo un resoconto di Universal Display sull'adozione della sua tecnologia OLED, in cui si parla apertamente della nuova console, che molti vorrebbero inesistente.

Leggiamo dalle vive parole della compagnia: "Il mercato IT OLED sta fiorendo grazie al lancio di nuovi prodotti. Soltanto il mese scorso sono stati presentati molti nuovi laptop OLED, tra i quali il Mi Laptop Pro 15 di Xiaomi e l'XPS 13 9310 di Dell. Nel mercato dei videogiochi, che finisce per la prima volta nei nostri resoconti, Nintendo ha scelto uno schermo OLED per il nuovo Switch Pro, per alcune sue caratteristiche come il contrasto più elevato e i tempi di risposta più rapidi."

Naturalmente non prendiamola come una conferma dell'esistenza di Switch Pro e del fatto che utilizzerà la tecnologia OLED per il display. Va detto però che stiamo parlando di un resoconto ufficiale di Universal Display, dove difficilmente vengono riportate informazioni per sentito dire. Se chi lo ha stilato ha parlato apertamente di Nintendo Switch Pro è perché la nuova versione della console ibrida è più concreta di quanto molti non vogliano pensare. Non sappiamo quando Nintendo deciderà di annunciarla e che caratteristiche avrà, ma sicuramente sarà un modo per arricchire l'offerta di Nintendo Switch, console di immenso successo.